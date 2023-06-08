Происшествия 08 июня 2023, 19:10 Прокуратура Москвы проверит перевозчика, водитель которого высадил детей на трассе в Калужской области Прокуратура Москвы проверит перевозчика из-за водителя автобуса, высадившего детей у Дугны Сайт мэра и правительства Москвы

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Прокуратура Москвы организовала проверку после сообщения о водителе, высадившем группу детей на трассе в Калужской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в районе калужской Дугны школьников с чемоданами и сопровождающими. Дети рассказали правоохранителям, что возвращались с базы отдыха в Москву, но разругались с водителем автобуса, и тот высадил их, обидевшись на критику.

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Прокуратура оценит исполнение частной компанией-перевозчиком требований законодательства о безопасности движения и пассажирских перевозках. По информации ведомства, детей доставили в столицу на другом автобусе.

Сообщение о происшествии поступило в московскую прокуратуру от калужских коллег, которые также проведут проверку.