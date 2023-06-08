Происшествия 08 июня 2023, 14:41 Водитель автобуса обиделся на критику и высадил группу детей на трассе в Калужской области ГИБДД нашла на трассе в Калужской области школьников, которых высадил водитель автобуса РИА «Новости»

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В Калужской области водитель автобуса по пути в Москву разругался со школьниками, высадил их посреди трассы и уехал. Группу детей с чемоданами заметил патрульный экипаж Госавтоинспекции. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что за ними отправили другой транспорт.

Госавтоинспекторы ехали по трассе Калуга — Тула и заметили на обочине в районе Дугны группу детей с чемоданами и сопровождающими. Они рассказали правоохранителям, что возвращались с базы отдыха в Москву, но разругались с водителем автобуса, и тот их высадил.

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«Сейчас все обстоятельства выясняются. По словам детей и взрослых, возникли претензии к поведению водителя на дороге. Он высадил пассажиров и уехал», — сказал глава Калужской области.

Сотрудники ГИБДД доложили обо всем начальству, а оно — руководству региона. К решению проблемы подключили уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву. За школьниками приехал другой автобус. С детьми, по словам Владислава Шапши, все в порядке.

В Екатеринбурге водитель маршрутки проехал остановку и высадил девятилетнюю девочку дальше, в незнакомом месте. Прокуратура организовала проверку.