Прокуратура Москвы начала проверку после нападения собак на мать с ребенком

Столичная прокуратура поручила прокуратуре Новомосковского и Троицкого административных округов проверить сообщения из соцсетей о нападении бойцовских собак на мать и ребенка.

Во время расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее в Сети и в СМИ появилась информация о случае, который произошел в ЖК «Саларьево Парк». На мать с ребенком напали две собаки бойцовских пород без намордника и даже поводка. Хозяина животных не было рядом. Прохожие помогли оттащить псов от женщины.

На опубликованных кадрах видно, что одна из агрессивных собак после этого перебежала дорогу и начала покушаться на двух других сородичей, которых владелец выгуливал на поводке. Мужчине пришлось защищаться, ему удалось отбить своих собак.

Соседка хозяина нападавших на людей и животных собак рассказала «360», что мужчина часто выгуливает питомцев в нетрезвом состоянии.