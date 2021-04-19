«Часто гуляет с ними пьяный». Соседка рассказала о хозяине собак, напавших на прохожих в Москве

Владелец бойцовских собак, которые напали на прохожих в Москве, часто выгуливает их в нетрезвом состоянии. Об этом «360» рассказала соседка хозяина животных.

Ранее в СМИ сообщили, что в районе ЖК «Саларьево Парк» две бойцовские собаки напали на женщину с ребенком и едва не загрызли других собак. Происходящее было снято на видео. На кадрах было видно, как люди отгоняли агрессивную собаку пинками. После этого она перебежала дорогу и начала покушаться на двух других питомцев, которых их хозяин выгуливал на поводке. Мужчине пришлось защищаться и удалось отбить своих собак.

Девушка, которая живет в том же комплексе, что и хозяин бойцовских собак, сообщила «360», что он часто гуляет с ними пьяный. Она уточнила, что один из псов изначально пытался накинуться на другую собаку, которую ее хозяйка взяла на руки. Затем пес начал подпрыгивать и пытался достать до нее.

Сообщалось, что владелец опасных собак часто выгуливает их без намордников и отпускает с поводка. После произошедшего он спокойно забрал своих собак и пошел домой. Информации о пострадавших не поступало.