Происшествия 05 апреля 2024, 10:10 Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на реке Яузе Московская прокуратура приступила к проверке из-за загрязнения реки Яузы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Прокуратура Москвы организовала проверку начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза. Рядом с Лефортовским мостом в воде появились масляные пятна, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГУП «Мосводосток» начали устранять загрязнения. Специалисты взяли на исследование пробы воды, осмотрели участки возможных источников появления пятен.

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Все причины и обстоятельства случившегося установят, когда будут готовы результаты экспертизы. Если появятся основания, прокуратура примет соответствующие меры.

Ранее жители Лобни обратились в администрацию, сообщив, что река Альба загрязнена. Как выяснилось, одно из местных предприятий сбрасывало в воду промышленные стоки. По словам главы службы контроля качества ООО «Чайка» Романа Фомичева-Майорова, нарушители установили большой деревянный чоп, и теперь они не смогут ничего сливать в реку.