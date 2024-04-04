04 апреля 2024, 12:30
Источник загрязнения реки Мещерихи установили в Лобне
Жители Лобни сообщили в администрацию о загрязнении реки Альба или Мещериха, как ее называют в народе. Причину установили — промышленные стоки от одного из предприятий. Нарушения сразу устранили и вода стала чище.
Река протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами. Поэтому вопрос загрязнения был особенно актуален.
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Специалисты водоканала проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же сбрасывает в воду отходы с химическими примесями. Коммунальщики планомерно обследовали реку, двигаясь вверх по течению, брали пробы, проводили анализы и, наконец, нашли нарушителей.
«Спасибо руководству, спасибо всем коллегам, кто принимал участие. Спасибо общественникам и активистам, которые дежурили и в итоге пришли к тем предприятиям, которые устраивали всю эту историю у нас на реке. Теперь у них стоит деревянный чоп большого размера, и они не могут к нам ничего сбрасывать», — рассказал руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» Роман Фомичев-Майоров.
Десятилетняя проблема решена. Вода на выходе с очистных теперь почти прозрачная, а нарушителям предстоит установить свои сооружения, чтобы их стоки соответствовали нормативам.
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Лобня
Экология
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