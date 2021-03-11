Произошел пожар в квартире в Кемерове

Произошел пожар в квартире многоэтажного дома в Кемерове. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

По данным сайта «Дни.ру», сейчас там находятся спасатели и сотрудники скорой помощи. Очевидец рассказал, что один из сотрудников МЧС вынес кого-то из здания на руках.

В ГУ МЧС Кузбасса обещали дать комментарий по поводу этой ситуации позже.

Ранее в деревне Московской области загорелся автосервис. По предварительным данным, огонь перекинулся на соседнее административное здание, горят 10 автомобилей.