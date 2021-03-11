Автосервис загорелся в Подмосковье. Видео

В деревне Московской области загорелся автосервис. По предварительным данным, огонь перекинулся на соседнее административное здание, горят 10 автомобилей. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по области.

Пожар произошел в четверг, 11 марта, в деревне Калиновке. Возгоранию присвоили ранг № 1. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. На место выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

«Ленинский городской округ, деревня Калиновка, владение 1. В 11:04 поступил вызов. По предварительным данным, возгорание происходит на площади 300 квадратных метров. Это здание автосервиса и административное здание, также происходит горение 10 автомобилей», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, что над зданием стоит густой черный столб дыма. Также видны языки пламени. Неизвестно, были ли в помещении машины. Причину и обстоятельства случившегося будут выяснять специалисты.