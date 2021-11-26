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    26 ноября 2021, 13:51

    «Происшествия каждый год»: родственница горняка с «Листвяжной» рассказала о проблемах с шахтой

    Родственница шахтера Пиялкина с шахты «Листвяжной» рассказала о проблемах горняков

    Анатолий Минкин, Дарья Новая

    Серьезные происшествия на шахте «Листвяжная» происходят каждый год. Работающий горняком Борис Пиялкин только недавно вышел из больницы после перелома ноги на работе. Когда он вернулся в шахту, там произошел пожар. Об этом «360» рассказала его родственница, пожелавшая остаться анонимной.

    «Происшествия каждый год»: родственница горняка с «Листвяжной» рассказала о проблемах с шахтой

    Она пояснила, что сам шахтер объяснил перелом ноги тем, что неудачно прыгнул с ленты. А после пожара, который произошел на «Листвяжной» в ночь с 14 на 15 ноября, по возвращении домой он плакал.

    «Серьезные происшествия происходят каждый год. Он недавно вышел из больницы, сломал ногу. Четыре месяца сидел на больничном. <…> Тут же мать рассказывала, что когда загорелась шахта, он пришел домой, сидел плакал просто от страха», — заявила собеседница «360».

    Она отметила, что такая ситуация с метаном практически на каждой шахте. Но каждый раз горняки возвращаются к работе.

    По словам собеседницы «360», спасательную операцию остановили на три дня. Шансы на выживание у горняков есть, если они смогли добраться до кислородного кармана.

    «Говорят, что в шахте вроде неплохая вентиляция. Если они находятся в карманах, то могут выжить. Но опять же есть комментарий, что он находился в тупике. Там такого кармана нет», — заявила родственница шахтера.

    Она отметила, что жители не получают никакой информации о случившемся на шахте. Первые сообщения поступили от выбравшихся шахтеров.

    «Никто лично не позвонил, не сообщил об этой ситуации. Когда часть шахтеров вышла, все это разнеслось. Поселок маленький», — отметила она. Также она прокомментировала заявления руководства шахты, что в случившемся есть вина горняков. Она пояснила, что родственник у нее курил, но в шахту ни сигареты, ни зажигалки он не брал. Родные нашли их в его одежде, которую им отдали.

    Борис Пиялкин начал работать шахтером с 18 лет. У него уже есть внук, с которым у них очень тесные отношения. По словам собеседницы, ей сложно представить, как сейчас мальчик переживет потерю дедушки.

    После взрыва и пожара на шахте «Листвяжная» погибшими числятся 46 горняков и пять сотрудников МЧС. Точно известно, что живым из-под земли выбрался только один спасатель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также источник «360» сообщил об одном выжившем горняке, но официального подтверждения этой информации нет.