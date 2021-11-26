«Происшествия каждый год»: родственница горняка с «Листвяжной» рассказала о проблемах с шахтой

Серьезные происшествия на шахте «Листвяжная» происходят каждый год. Работающий горняком Борис Пиялкин только недавно вышел из больницы после перелома ноги на работе. Когда он вернулся в шахту, там произошел пожар. Об этом «360» рассказала его родственница, пожелавшая остаться анонимной.

Она пояснила, что сам шахтер объяснил перелом ноги тем, что неудачно прыгнул с ленты. А после пожара, который произошел на «Листвяжной» в ночь с 14 на 15 ноября, по возвращении домой он плакал.

«Серьезные происшествия происходят каждый год. Он недавно вышел из больницы, сломал ногу. Четыре месяца сидел на больничном. <…> Тут же мать рассказывала, что когда загорелась шахта, он пришел домой, сидел плакал просто от страха», — заявила собеседница «360».

Она отметила, что такая ситуация с метаном практически на каждой шахте. Но каждый раз горняки возвращаются к работе.

По словам собеседницы «360», спасательную операцию остановили на три дня. Шансы на выживание у горняков есть, если они смогли добраться до кислородного кармана.

«Говорят, что в шахте вроде неплохая вентиляция. Если они находятся в карманах, то могут выжить. Но опять же есть комментарий, что он находился в тупике. Там такого кармана нет», — заявила родственница шахтера.

Она отметила, что жители не получают никакой информации о случившемся на шахте. Первые сообщения поступили от выбравшихся шахтеров.

«Никто лично не позвонил, не сообщил об этой ситуации. Когда часть шахтеров вышла, все это разнеслось. Поселок маленький», — отметила она. Также она прокомментировала заявления руководства шахты, что в случившемся есть вина горняков. Она пояснила, что родственник у нее курил, но в шахту ни сигареты, ни зажигалки он не брал. Родные нашли их в его одежде, которую им отдали.

Борис Пиялкин начал работать шахтером с 18 лет. У него уже есть внук, с которым у них очень тесные отношения. По словам собеседницы, ей сложно представить, как сейчас мальчик переживет потерю дедушки.

После взрыва и пожара на шахте «Листвяжная» погибшими числятся 46 горняков и пять сотрудников МЧС. Точно известно, что живым из-под земли выбрался только один спасатель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также источник «360» сообщил об одном выжившем горняке, но официального подтверждения этой информации нет.