Прохожие спасли провалившегося в открытый колодец школьника в Иркутской области

Школьник провалился в канализационный люк в городе Тайшет Иркутской области. Спасти мальчика помогли таксист и прохожий, сообщил kp.ru.

Все произошло в воскресенье. Первым на детские крики о помощи пришел таксист Хайдарали Одинаев. Недалеко от школы дети кричали и махали руками в попытках привлечь внимание. Подойдя к ним, Одинаев увидел открытый люк канализации, в колодце почти по живот в воде стоял ребенок.

Одинаев сразу вызвал МЧС и скорую помощь, а пока они ехали, решил попытаться вытащить мальчика. Помочь в спасении ребенка согласился прохожий. Мужчины спустились в колодец и подняли ребенка на поверхность. После этого мальчика на руках отнесли в ближайших магазин, где ему дали горячий чай, сняли мокрую одежду и обернули в одеяла и куртки. Приехавшие медики забрали ребенка в больницу.

Как рассказал сам 10-летний потерпевший, во время игры с друзьями он не заметил открытый люк и провалился.

Мама мальчика рассказала, что сейчас с ним все хорошо. Ребенок получил только небольшое переохлаждение. Женщина уже поблагодарила сотрудников магазина, которые помогли согреть ее сына до приезда врачей, и намерена увидеться с Одинаевым. Имя второго мужчины, спасшего ребенка, не известно. После того, как мальчика достали из колодца, он ушел. При этом сам Одинаев отмечает, что в одиночку спасти ребенка ему не удалось бы.

После происшествия региональная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению федерального законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры.

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