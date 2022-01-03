Туристы провалились под лед в Алтайском крае. Видео

Группа туристов, прибывших на озеро Светлое в Алтайском крае, провалилась под лед. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Происшествие случайно попало в объектив камеры квадрокоптера, который запустил один из посетителей. Люди пришли посмотреть на место зимовки лебедей.

Кое-кто решил обойтись без билетов и обошел очередь сбоку. Лед не выдержал нагрузки — и около десяти человек, включая детей, провалились под лед.

Согласно предварительной информации, сильно никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что место пролома льда было неглубоким.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил семилетнего мальчика, который спас провалившегося под лед тонущего товарища.