Прогулочное судно с 10 туристами в Крыму ушло под воду из-за медузы

В Крыму перевернулось прогулочное судно с 10 туристами. Пассажирский катер потерпел бедствие в районе мыса Фиолент. Все люди были спасены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Туристы во время морской прогулки увидели в воде медузу. Все, кроме капитана, тут же побежали ее рассматривать.

«От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», — сообщили в крымском управлении МВД на транспорте.

Всех туристов вытащили из воды и доставили на берег. Никто не пострадал. Людей забрали два экскурсионных судна, которые оказались поблизости в этот момент.

Следователи начали проверку в отношении 48-летнего капитана судна.

В Центре гражданской защиты Севастополя ранее сообщили, что судно потерпело бедствие накануне вечером. Это произошло примерно в миле от берега. Спасатели вовремя пришли на помощь. Когда они прибыли на место, там уже работала береговая охрана. Нос затонувшего судна на метр торчал из воды. Его отбуксировали ближе к берегу.

Ранее в мае в районе Сочи сторожевые катера спасли две яхты, терпящие бедствие.