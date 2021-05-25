Терпящие бедствие яхты спасли у Сочи. Видео

Сторожевые катера спасли две яхты в районе Сочи в Черном море. Оба судна отбуксировали в порт, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

По информации управления, яхта «Валенсия» под флагом Доминиканы 24 мая вышла из сочинского порта Нижняя имеретинская бухта. Судно с двумя людьми на борту отправилось в абхазский порт Гагры, но спустя два часа подало сигнал бедствия.

«Оказалось, что в 13 морских милях от берега там вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода. На помощь «Валенсии» из Новороссийска вышел пограничный сторожевой корабль, а из Имеретинского порта — яхта «Куба», — процитировало РИА «Новости» представителя ведомства.

Яхте не удалось помочь терпящему бедствие судну из-за появившихся неисправностей. У «Валенсии» же стал увеличиваться крен на правый борт. В итоге сторожевой катер забрал с тонувшей яхты людей и отбуксировал само судно в порт. Буксировкой «Кубы» занялся катер Росгвардии. Все работы удалось завершить в течение двух часов.