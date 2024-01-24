Происшествия 24 января 2024, 18:50 Боец поп-ММА «Веном» сорвался с балкона, спасая кота Mash: боец поп-ММА Зайналов выпал с 10 этажа в Ростова-на-Дону, спасая кота РИА «Новости»

Читать 360tv в

Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу «Веном» сорвался с балкона 10-го этажа в Ростове-на-Дону. Как сообщил Telegram-канал Mash, спортсмен пытался спасти кота, забравшегося на водосток.

«Сейчас Магомед Зайналов в реанимации в одной из больниц Ростова-на-Дону — врачи борются за то, чтобы сохранить его ноги», — передал канал.

Реклама

Супруга бойца рассказала, что кот, которого они завели совсем недавно, выскочил на балкон и затем оказался на водостоке. Зайналов бросился спасать питомца и упал.

Российский боец смешанного стиля Эдуард Кузьминов подтвердил, что его соперник, Магомед Зайналов, выпал с балкона многоэтажки. Он рассказал, что должен был драться с «Веномом» в начале февраля, очень хотел победить, но теперь бои ему безразличны — он хочет, чтобы коллега скорее поправился.

Как написал Mash, Зайналов сейчас в сознании. Помимо ног, у него травмирован таз. Лига «Хардкор», за которую выступает спортсмен, пообещала взять на себя финансирование операции и лечения.

Ранее мужчина выпал с седьмого этажа жилого дома в Москве, когда развешивал постиранное белье на балконе. Он оступился, потерял равновесие на скользком покрытии и рухнул с большой высоты.