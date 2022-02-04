Две фуры столкнулись в ночь на 4 февраля на трассе Пермь — Екатеринбург. Два человека пострадали — их увезли в реанимацию. Водитель одного из грузовиков погиб.

Авария с большегрузами произошла у поворота на поселок Ачит, сообщил E1.RU. Перевернувшиеся фуры полностью перекрыли дорогу. Под одну из них влетела Skoda, находившиеся в ней люди получили травмы.

«В машине были отец с сыном. Обоих увезли живыми в реанимацию», — рассказал очевидец случившегося.

По его словам, управлявший одним из грузовиков мужчина скончался. Водитель умер спустя 15 минут, после того, как его достали из искореженной машины.

Из-за ДТП образовалась пробка длиной более 70 километров в обе стороны. Участок трассы полностью перекрыли. Позже сотрудники ДТП организовали реверсивное движение.

В Новосибирске 3 февраля в аварии с двумя легковушками погиб мужчина.