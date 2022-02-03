03 февраля 2022, 15:23
Мужчина погиб в ДТП в Новосибирске
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Столкнулись две легковые машины. В результате погиб один человек.
Последствия аварии ликвидировали сотрудники МАСС. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
В результате аварии был затруднен проезд по улице в обе стороны.
Ранее в Сургуте произошла авария с участием машин Lada и Toyota. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажирка отечественного автомобиля