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    03 февраля 2022, 15:23

    Мужчина погиб в ДТП в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Смертельное ДТП произошло в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Столкнулись две легковые машины. В результате погиб один человек.

    Последствия аварии ликвидировали сотрудники МАСС. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

    В результате аварии был затруднен проезд по улице в обе стороны.

    Ранее в Сургуте произошла авария с участием машин Lada и Toyota. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажирка отечественного автомобиля