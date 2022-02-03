Мужчина погиб в ДТП в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Столкнулись две легковые машины. В результате погиб один человек.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники МАСС. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате аварии был затруднен проезд по улице в обе стороны.

Ранее в Сургуте произошла авария с участием машин Lada и Toyota. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажирка отечественного автомобиля