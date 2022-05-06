Стример Некоглай попал в крупное ДТП в центре Москвы

Серьезная авария произошла в центре Москвы, около метро «Белорусская». В ДТП попал популярный блогер Некоглай, он же Николай Лебедев. Столкнулись Porsche Panamera, Kia Rio и «Газель».

Блогер заявил в своем Telegram, что в его машину на скорости более 100 километров в час врезался другой автомобиль. При этом Некоглай заверил, что его Porsche ехал на зеленый свет. Стример сообщил, что у него сотрясение мозга, также пострадал его попутчик.

По предварительным данным, в аварии погиб один человек, четверо пострадали.

Ранее стало известно, что квартиру Николая Лебедева ограбили. Злоумышленники вынесли из сейфа 50 тысяч долларов. Под подозрением оказался знакомый Лебедева, у которого был доступ в квартиру.