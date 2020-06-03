03 июня 2020, 21:49
Поезд в московском метро пробил стену. Фото
В столице поезд «Москва» пробил стену в электродепо «Планерное». Это случилось в ночь на 3 июня. Машинист не пострадал.
«Московский комсомолец» опубликовал фото с места происшествия.
Отмечается, причиной аварии стал человеческий фактор. Машинист забыл отжать кнопку «КТР» — контроль резервного тормоза. Из-за этого тормозная система не сработала и поезд на скорости 5 км/ч врезался в стену.
Сам водитель поезда не пострадал.
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