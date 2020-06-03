Поезд в московском метро пробил стену. Фото

В столице поезд «Москва» пробил стену в электродепо «Планерное». Это случилось в ночь на 3 июня. Машинист не пострадал.

«Московский комсомолец» опубликовал фото с места происшествия. Источник фото: страница во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва» Отмечается, причиной аварии стал человеческий фактор. Машинист забыл отжать кнопку «КТР» — контроль резервного тормоза. Из-за этого тормозная система не сработала и поезд на скорости 5 км/ч врезался в стену. Источник фото: страница во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва» Сам водитель поезда не пострадал. Ранее машинисты электрички спасли жизнь девушке в подмосковном Дмитрове.