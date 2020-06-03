    03 июня 2020, 21:49

    Поезд в московском метро пробил стену. Фото

    Арина Гудилова

    В столице поезд «Москва» пробил стену в электродепо «Планерное». Это случилось в ночь на 3 июня. Машинист не пострадал.

    «Московский комсомолец» опубликовал фото с места происшествия.

    Поезд в московском метро пробил стену. Фото | Изображение 1
    Источник фото: страница во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва»

    Отмечается, причиной аварии стал человеческий фактор. Машинист забыл отжать кнопку «КТР» — контроль резервного тормоза. Из-за этого тормозная система не сработала и поезд на скорости 5 км/ч врезался в стену.

    Поезд в московском метро пробил стену. Фото | Изображение 2
    Источник фото: страница во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва»

    Сам водитель поезда не пострадал.

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