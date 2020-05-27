Подмосковные машинисты спасли девушку. Видео

Машинисты электрички спасли жизнь девушке. Они вовремя остановили состав. Об этом «360» сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Как сообщили в организации, инцидент произошел около станции Дмитров Савеловского направления в Московской области. Машинисты увидели лежащую девушку на путях и применили аварийное торможение.

«Успели остановить состав буквально в нескольких метрах от нее», — сообщила пресс-служба.

Один из сотрудников вышел и помог девушке подняться. Он отвел ее от путей и попытался успокоить.

Второй машинист оперативно передал информацию диспетчеру. На место вызвали сотрудников полиции.

«На движении поездов ситуация не отразилась. Мы призываем людей соблюдать правила безопасности на железной дороге», — напомнили в ЦППК.

Ранее в Индии поезд переехал толпу спящих на путях мигрантов. Жертвами происшествия стали 14 человек.