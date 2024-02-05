05 февраля 2024, 13:04
Пряталась в сугробе от собак. Водитель автобуса на Сахалине выгнал девочку на мороз
Мать высаженной из автобуса в Южно-Сахалинске девочки: ребенка не сразу нашли
Водитель автобуса в Южно-Сахалинске высадил девятилетнюю девочку на мороз в промышленном районе города. Как рассказала «360» мать ребенка Виктория, дочь перепугалась и ничего не поняла. Девочка оказалась одна на оживленной объездной автотрассе.
«Ребенок замерз, у нас -27 градусов было утром, напуган. У дочери достаточно крепкая психика. Думаю, она это переживет. Завра встреча в Следственном комитете для допроса, проведения следственного эксперимента, разговор с психологом», — сообщила Виктория.
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По словам девочки, водитель сказал, что ему нужно в парк. Открыл двери перед несовершеннолетней, та вышла на улицу, и транспорт уехал.
«Это промышленный район, где нет частного сектора, автобусов. <…> Объездная дорога, которая выходит на другие окраины Сахалинска. В этом районе километра два нет остановок вообще», — поделилась собеседница «360».
Дочь позвонила матери. Оказалось, что неподалеку была бабушка девочки с коллегой, они и забрали ребенка. Однако найти внучку было непросто, ведь школьница пряталась в сугробе от бродячих собак.
«Они долго не могли найти ребенка, потому что я сказала ребенку залезть на сугроб, спрятаться. У нас очень неблагополучная обстановка сейчас в городе по поводу бродячих собак. Немало случаев…» — добавила мать.
Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку после случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге. Причиной такого поступка стало отсутствие оригиналов документов.
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