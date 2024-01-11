Общество 11 января 2024, 12:08 Мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге Е1: жителя Екатеринбурга с 5-летней дочерью выгнали из поезда на мороз РИА «Новости»

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В Екатеринбурге мужчину с плачущим маленьким ребенком выгнали из поезда на улицу в 26-градусный мороз. Причиной такого поступка стало отсутствие оригиналов документов. Об этом сообщил сайт Е1.ru.

Мужчина отправился с ребенком на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Домой они возвращались на поезде, который следовал из Приобья. К станции Серов мужчина с пятилетней дочерью прибыл на такси.

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Его пустили в поезд. Когда в вагон зашел проводник, мужчина вспомнил, что забыл паспорт дома в Екатеринбурге. Он показал документы через госуслуги. Однако начальника состава это не устроило. Она сообщила, что без документов мужчина не может передвигаться в поезде и высадила его с плачущей дочерью на станции в мороз.

Начальник станции в Серове попыталась помочь мужчине. Она пробовала договориться, чтобы поезд догнали на другой станции. Но решение принимали слишком долго, поэтому мужчина остался в Серове. Он отправился домой с дочерью на следующий день на автобусе.

Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников поезда.