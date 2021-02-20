Подростки-футболисты в Новороссийске попали в больницу с признаками отравления

Профессионально играющие за футбольную команду подростки попали в больницу в Новороссийске с признаками отравления. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Всем госпитализированным спортсменам 16-17 лет.

Накануне вечером в пансионате, который находится в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и шесть взрослых. Они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит», указано в материале.

«После обследования врачей госпитализированы 11 подростков и один взрослый», — сообщил собеседник агентства.

Госпитализированные подростки — воспитанники Академии футбола Крыма в возрасте 16-17 лет. Взрослый, которого также положили в больницу, это один из сопровождающих. Медицинская помощь понадобилась 20 подросткам, половине из которых уже стало лучше, рассказал президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Еще не понимаем, как это случилось… Пока, предварительно, суп стал причиной (отравления — прим. ред.), но результатов анализов еще нет», — рассказал он. Ветоха также добавил, что включились все контролирующие органы.

В Тюменскую область спустя два года вернулась гаффская болезнь. Она подтвердилась у двух жителей города Тобольска, а в 2019-м вспышка произошла в деревне Ачиры. Гаффская болезнь — это, по сути, отравление, связанное с токсинами, которые поступают в организм человека из рыбы — как морской, так и речной, рассказал в беседе с «360» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Симптомы болезни довольно просты, а последствия печальны.