Эксклюзив 23 марта 2024, 04:17 «Притворилась мертвой». Пострадавшая при пожаре в Crocus City Hall спаслась от террористов Пострадавшая при пожаре в Crocus City Hall рассказала, как спаслась от стрелков РИА «Новости»

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Пострадавшая при пожаре в Crocus City Hall рассказала «360», как ей удалось спастись от террористов. Женщина притворилась мертвой, тем самым сохранив себе жизнь.

Пострадавшая получила ожоги, на ней сгорела одежда, опалены волосы. Она рассказала, что террористы стояли у входа и видели ее и еще одну девушку. Когда они начали стрелять по людям, собеседница издания притворилась мертвой, а вот девушке рядом с ней не повезло, по словам пострадавшей, ее, скорее всего, убили.

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«Я упала на пол и сделала вид, что мертвая. А девушку рядом со мной убили. Потом пламя разгорелось, они закрыли дверь <…>. Лежала дышала в щель под дверью, через какое-то время выползла», — поделилась выжившая девушка.

Она рассказала, что когда ползла к выходу, все было в дыму. Когда поняла, что вокруг никого нет, встала и выбежала на улицу.

По предварительным данным СК России, в Crocus City Hall погибли более 60 человек. И эта цифра не окончательная, специалисты еще работают на месте происшествия.