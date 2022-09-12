«Приступов агрессии не было». Отец мужчины, едва не сбросившего ребенка с балкона, рассказал о сыне | 360°

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«Приступов агрессии не было». Отец мужчины, едва не сбросившего ребенка с балкона, рассказал о сыне

Отец мужчины, едва не сбросившего ребенка с балкона в Москве, рассказал о жизни сына

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Мужчина, который едва не выбросил свою годовалую дочь из окна, не употреблял запрещенных веществ, приступов агрессии у него тоже раньше не было. Для всей семьи случившееся стало шоком, сообщил его отец в беседе с «360».

«Понятия не имею [, почему так произошло], его жена тоже. Говорит: „Или белая горячка, или не знаю что“. Вообще, он любит дочь, не знаю, что там случилось», — сказал отец мужчины.

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Он уточнил, что у супруги сына есть еще один ребенок, мальчик уже ходит в школу. Общая у них только годовая дочь.

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«Жена говорит, что он был трезвый, но до этого не спал несколько ночей. Почему, она тоже не может понять. Никто ничего не знает. В семье не было проявления агрессии», — добавил собеседник «360».

По словам отца, сын переехал в Москву из Алтайского края около шести-семи лет назад, работал на заводе слесарем. Жена сейчас в декрете.

Он уточнил, что раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении сотрудников полиции, но подробностей не привел.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. ЧП произошло днем 12 сентября на Городецкой улице в Москве. Мужчина вышел на балкон 13-го этажа, перевесил через перила свою годовалую дочь и стал кричать, что сбросит ребенка вниз.

Москва

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