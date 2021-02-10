Приступ эпилепсии начался у одного из участников ДТП на Химкинском мосту

Две машины столкнулись на Химкинском мосту. У одного из участников аварии произошел приступ эпилепсии, сообщил источник «360» в экстренных службах.

ДТП произошло на мосту через Канал имени Москвы, на внутренней стороне МКАД. Человек, у которого начался эпилептический припадок, находился в закрытом изнутри автомобиле. У него пошла пена изо рта.

Предположительно, приступ произошел у таксиста, который врезался в легковушку. В машине такси был только водитель. По словам источника, речь идет о «Яндекс.Такси».

На место выехали медики и полиция. Причины аварии устанавливаются.

В Петрозаводске под колеса автобуса попала девушка-пешеход. Она не дождалась зеленого сигнала светофора и начала переходить дорогу.