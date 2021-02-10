Девушка-пешеход оказалась под колесами автобуса в Петрозаводске

В Петрозаводске поспешившую перейти улицу девушку сбил автобус на большой скорости.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, ДТП произошло 9 февраля на перекрестке улиц Правды и Варламова. Автобус ехал по улице Правды, когда на регулируемом пешеходном переходе, не дождавшись зеленого сигнала светофора, оказалась девушка. Автобус двигался на большой скорости, не смог вовремя остановиться и сбил пешехода.

Судя по видео с камеры наблюдения, несмотря на серьезный удар, пострадавшая самостоятельно сумела подняться и перешла дорогу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.