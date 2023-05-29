29 мая 2023, 16:04
Пристегнутый наручниками к посудомойке труп нашли в сгоревшей квартире в Москве
Источник «360»: пожар произошел на Бойцовой улице в Москве
Один человек погиб во время пожара в квартире на Бойцовой улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Сегодня днем очевидцы позвонили в службу «01» и сообщили о пожаре в квартире на четвертом этаже. Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали огонь. В сгоревшей квартире они обнаружили тело мужчины.
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После проверки сотрудники правоохранительных органов не исключили, что он умер насильственной смертью. Дело в том, что он был пристегнут наручниками к посудомоечной машине.
По данным прокуратуры, погибший систематически выпивал.
Ранее на западе Москвы произошло ДТП со скутером, которое обернулось пожаром.
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