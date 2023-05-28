Эксклюзив 28 мая 2023, 08:57 ДТП со скутером обернулось пожаром на западе Москвы Источник «360»: скутер и автомобиль сгорели на Кастанаевской улице в Москве «ВКонтакте»

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Скутер и припаркованный легковой автомобиль полностью выгорели после аварии на Кастанаевской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, около 02:30 28 мая молодые люди на скутере по неизвестной пока причине упали рядом с автомобилем, припаркованным в районе дома № 65.

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Из скутера начал выливаться бензин и он загорелся. Пламя перекинулось и на машину. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. Никто не пострадал. Фото с места происшествия появились в паблике во «ВКонтакте».

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