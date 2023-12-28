Эксклюзив 28 декабря 2023, 14:20 «Пришлось самим на берег выбираться». Пассажиры самолета в Якутии не знали, что приземлились на реке Пассажирка севшего на реке самолета Ан-24 в Якутии: до берега шли сами

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В Якутии самолет Ан-24 приземлился на реке Колыма вместо взлетно-посадочной полосы. Люди на борту дважды чувствовали встряску, но до последнего не знали о нештатной посадке, рассказала «360» одна из пассажирок Анна.

«Два раза чуть трясло. Мы испугались. Подумали, не так посадили. <…> Возле окна не сидела. Подумала, что просто полосу не очистили», — сказала она.

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Члены экипажа, по словам женщины, не сообщали о проблемах. Когда самолет приземлился, всех людей независимо от пункта назначения в билете попросили выйти. Только на улице они заметили лед под ногами.

«Оказалось, мы возле берега стояли. Самолет на реке, на льду. <…> Снега было очень много. [Когда самолет приземлился], мы даже не поняли сначала», — заявила женщина.

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Она рассказала, что к тому моменту приехали спасатели и скорая помощь. Машины не могли подобраться к самолету. Так как никто не пострадал, пассажиры сами дошли до суши.

«Мы на берег сами вышли. Они же не могли по слою снега сами приехать к нам. Пришлось самим на берег выбираться, и они нас отвезли в аэропорт. Накормили, напоили. <…> Все хорошо. Долетели сегодня, а то там долго ждали тоже самолет», — сказала Анна.

Самолет летел по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск и приземлился на песчаной косе реки Колымы, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительной версии, экипаж совершил ошибку пилотирования. Следком устроил доследственную проверку на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.