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    27 августа 2020, 08:01

    Приморского полицейского тяжело ранили во Владивостоке

    Александра Ломейко

    Полиция Владивостока начала розыск мужчины, который серьезно ранил сотрудника дорожно-патрульной службы. Личность нападавшего уже удалось установить.

    Инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостока, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. От действий неизвестного пострадал 26-летний сотрудник ДПС. У него был выходной, молодой человек был в гражданской форме одежды.

    «Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии», — подчеркнули в ведомстве.

    Полицейские выяснили, кто именно напал на их коллегу. Подозреваемого готовятся задержать.

    После случившегося начата проверка, в ходе которой правоохранители изучат все обстоятельства нападения.

    Новости SMI.FM