Приморского полицейского тяжело ранили во Владивостоке

Полиция Владивостока начала розыск мужчины, который серьезно ранил сотрудника дорожно-патрульной службы. Личность нападавшего уже удалось установить.

Инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостока, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. От действий неизвестного пострадал 26-летний сотрудник ДПС. У него был выходной, молодой человек был в гражданской форме одежды.

«Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии», — подчеркнули в ведомстве.

Полицейские выяснили, кто именно напал на их коллегу. Подозреваемого готовятся задержать.

После случившегося начата проверка, в ходе которой правоохранители изучат все обстоятельства нападения.