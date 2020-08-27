27 августа 2020, 08:01
Приморского полицейского тяжело ранили во Владивостоке
Полиция Владивостока начала розыск мужчины, который серьезно ранил сотрудника дорожно-патрульной службы. Личность нападавшего уже удалось установить.
Инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостока, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. От действий неизвестного пострадал 26-летний сотрудник ДПС. У него был выходной, молодой человек был в гражданской форме одежды.
«Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии», — подчеркнули в ведомстве.
Полицейские выяснили, кто именно напал на их коллегу. Подозреваемого готовятся задержать.
После случившегося начата проверка, в ходе которой правоохранители изучат все обстоятельства нападения.