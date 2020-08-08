СМИ: мужчина ударил полицейского ломом по голове в центре Москвы

Вооруженный ломом мужчина напал на полицейского на Житной улице в Москве. Он ударил сотрудника правоохранительных органов ломом по голове.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел 8 августа на территории часовни МВД. Полицейский подошел к мужчине, который пытался украсть провода. Злоумышленник ударил представителя ломом по лицу и начал убегать.

Позже его задержали, пишут «Известия». Им оказался мужчина 1983 года рождения. О причинах нападения на полицейского информации пока нет. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Если вину задержанного докажут, ему грозит пожизненное заключение.