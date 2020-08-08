facebook_pixel
    08 августа 2020, 13:16

    СМИ: мужчина ударил полицейского ломом по голове в центре Москвы

    Андрей Иванов

    Вооруженный ломом мужчина напал на полицейского на Житной улице в Москве. Он ударил сотрудника правоохранительных органов ломом по голове.

    Как сообщил телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел 8 августа на территории часовни МВД. Полицейский подошел к мужчине, который пытался украсть провода. Злоумышленник ударил представителя ломом по лицу и начал убегать.

    Позже его задержали, пишут «Известия». Им оказался мужчина 1983 года рождения. О причинах нападения на полицейского информации пока нет. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Если вину задержанного докажут, ему грозит пожизненное заключение.

    Новости SMI.FM