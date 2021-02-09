Приличный работящий пьяница. Соседи рассказали о погибшем при взрыве на северо-западе Москвы

Жильцы дома на улице Палехской на северо-западе Москвы рассказали о мужчине, тело которого обнаружили в квартире, где произошел взрыв. Соседи рассказали «360», что погибший был из приличной семьи.

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Один из соседей по подъезду рассказал, что знал погибшего с детства, так как они жили в одном доме.

«Работал, заработки какие-то у него были», — сообщил мужчина.

По его словам, погибший жил с мамой, был в разводе с женой, у него был сын, иногда его навещала сестра. Раньше он работал в охране.

«Ну, не дружили, но общались. Приличный мужчина был. Со здоровьем у него не было проблем. И вообще, уравновешенный был», — рассказал он.

Мужчина сообщил, что недавно видел соседа в магазине. Он не стал с ним здороваться, тот находился в компании с некоей женщиной — возможно, это была его девушка.

Одна из пожилых соседок рассказала, что мужчина из приличной семьи, но злоупотреблял спиртным.

«Пьяница был, как и все. Мать у них хорошая, и бабушка была хорошая. Мать какую-то должность неплохую занимала, когда работала», — сказала женщина.

Обстоятельства инцидента выясняет Следственный комитет. Обгоревшее тело мужчины обнаружили с оторванной рукой и открытой раной живота. Сообщалось, что 54-летний мужчина некоторое время назад перенес инсульт и стал инвалидом, в последнее время долго не мог найти работу.