Взрыв снаряда, прогремевший во время раскопок под Волгоградом, унес жизни мужчины и школьника. Сейчас все поисковые работы в регионе приостановили. В будущем несовершеннолетним вообще могут запретить участвовать в поисковых операциях, заявила «360» ветеран поискового движения, президент ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Евгения Иванова.

«Это грозит тем, что прикроют весь подростковый поиск», — считает собеседница.

По ее словам, участие в поисковом деле помогает школьникам расти неравнодушными. Это огромный воспитательный аспект, подчеркнула Иванова.

Раскопкам, добавила она, предшествует работа в архивах. Затем определяются конкретные места. Вначале местность проверяют саперы. А участникам экспедиции проводят инструктаж по технике безопасности.

«В глубинке» привлечение саперов «бывает, конечно, не каждый раз», посетовала глава поисковой ассоциации.

На ее памяти были инциденты, когда снаряды взрывались в результате действий взрослых людей. Но дети при этом не страдали.

Вину в произошедшем она возлагает на руководителя отряда. Также Иванова выразила соболезнования родным и близким погибших.