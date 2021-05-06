Двое поисковиков погибли при подрыве снаряда под Волгоградом

Во время раскопок под Волгоградом погибли двое участников поискового отряда «Память» из Оренбургской области. Мужчина и 15-летний подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, сообщили «360» в управлении СК по Волгоградской области.

Источник видео: управление Следственного комитета по Волгоградской области

ЧП произошло сегодня, в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района.

Снаряд взорвался на высоте «Огуречная». В результате смертельные травмы получили подросток и мужчина, находившиеся поблизости.

О пострадавших не сообщается. СК организовал доследственную проверку.

В администрации региона уточнили v1.ru, что поисковики приехали из поселка Новосергиевка Оренбургской области. Звонок о взрыве поступил спасателям в 18:03 (местное время совпадает с московским).

60-летний мужчина скончался до прибытия врачей, 15-летнего подростка врачи реанимировать не смогли.

Всего на месте раскопок работали 12 поисковиков из Оренбургской области, включая четырех несовершеннолетних, один из которых погиб.

Губернатор Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов в Волгоградской области, сообщили РИА «Новости» в администрации.