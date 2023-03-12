Эксклюзив 12 марта 2023, 23:58 Приют с собаками затопило в Москве Источник «360»: в Краснопахорском поселении затопило приют с собаками freepik

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В Москве в Краснопахорском поселении затапливает приют для животных, сообщил источник «360» в экстренных службах. В приюте на данный момент насчитывается более тысячи собак.

По данным источника, животные находятся в клетках, владельцы приюта не успевают их спасти самостоятельно.

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Подробности случившегося уточняются.

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Ранее сообщалось, что волонтеры в Подольске спасли собаку и 10 ее новорожденных щенков. Собака, еще будучи беременной, провалилась в подвал и не смогла выбраться. Она провела в подвале несколько суток. В итоге, не дождавшись помощи, родила прямо там. Маму и щенков передали в Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».