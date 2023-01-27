27 января 2023, 12:40
Волонтеры Подольска спасли провалившуюся в подвал собаку с 10 щенками
В Подольске беременная собака провалилась в подвал и не смогла выбраться. На помощь животному пришли волонтеры. Однако вместо одного питомца нашли еще 10 четвероногих.
Собака провела в западне несколько суток и скулила. В итоге, не дождавшись помощи, животное родило прямо там.
Реклама
Пришедшие на подмогу местные жители спасли четвероногих и передали в Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» .
Подольск
Волонтеры
Животные
Реклама
Реклама