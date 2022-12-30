Эксклюзив 30 декабря 2022, 19:53 «Приятная девушка». Хозяйка квартиры рассказала об убитой в Подмосковье женщине Погибшая в Подмосковье гражданка Киргизии жила вместе с предполагаемой убийцей Pixabay

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В Подмосковье убили гражданку Киргизии. Жертва снимала квартиру вместе с предполагаемой убийцей, рассказала «360» хозяйка арендованного жилья. По ее словам, убитая создавала впечатление обычной воспитанной девушки.

«Она жила с подругой, мамой и двумя детьми. Мама ей помогала, как я понимаю. Я ей звонила по поводу арендной платы, еще что-то — она все время была не дома, не в Москве, она моталась. Я так понимаю, что с ее детьми постоянно была ее мама», — рассказала собеседница «360».

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Хозяйка квартиры добавила, что не была знакома ни с погибшей, ни с предполагаемой убийцей. Они просто сняли жилье, а время от времени связывались для его оплаты.

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«Я не ездила туда, потому что ездить неудобно каждый месяц за деньгами, смысла нет. Приятная, обычная девушка. Она была беременна на тот момент, родила уже после заселения, живут месяцев восемь. Ребенок только родился, еще дочь», — рассказала женщина.

По ее словам, теперь она не знает, что делать дальше. В квартире остались дети убитой и неизвестно, будут ли ее родственники снимать жилье дальше.

Ранее стало известно, что в поселке Володарского убили28-летнюю девушку. По информации источника «360», это могла сделать ее 35-летняя подруга, гражданка Таджикистана. Правоохранители задержали подозреваемую.