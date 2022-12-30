Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:24 Безработную из Таджикистана задержали в Московской области за убийство гражданки Киргизии Уроженку Таджикистана задержали за убийство уроженки Киргизии в Московской области РИА «Новости»

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В поселке Володарского Московской области 35-летняя женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

Правоохранительные органы по подозрению в убийстве задержали ранее не судимую уроженку и гражданку Таджикистана. Женщина находится на территории России легально, нигде не работает, не замужем.

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Подозреваемая 29 декабря пришла в гости к подруге, 28-летней гражданке Киргизии. В какой-то момент между женщинами произошла ссора, после чего 35-летняя гражданка Таджикистана ударила не менее одного раза ножом в грудь подругу. От полученных ран молодая женщина скончалась на месте.

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