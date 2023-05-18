Происшествия 18 мая 2023, 20:36 Два человека погибли при обстреле ВСУ села в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: ВСУ убили двух мирных жителей в Шебекинском округе Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Два человека погибли при обстреле села Нижнее Березово Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — сообщил он.

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Еще одного мирного жителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. Также днем Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадавших нет. Однако снаряды повредили газовые сети и электроснабжения. Губернатор региона уточнил, что оперативные и аварийные службы сразу выехали на место происшествия и приступили к устранению последствий.

Telegram-канал Shot днем 18 мая сообщил, что состоящая из 20 человек диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Белгородскую область. Однако пограничники открыли огонь ним огонь, благодаря чем диверсанты отступили. Фейковый аккаунт в Telegram распространял информацию о том, что ДРГ все же удалось попасть на территорию региона. Местным жителям отправляли сообщения, в которых их призывали сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных личностях.

ГУ МЧС России по Белгородской области опровергло эту информацию. В ведомстве уточнили, что сообщения распространяли с целью посеять панику среди горожан.