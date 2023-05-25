25 мая 2023, 17:24
Приехавший по вызову врач забрал 9-летнюю девочку из дома и изнасиловал в Якутии
РЕН ТВ: подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки врача задержали в Якутии
Врач, прибывший по вызову домой к девятилетней девочке в Якутии, забрал ребенка якобы в больницу и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным канала, школьница почувствовала себя плохо, поэтому бабушка вызвала ей врача на дом. На вызов приехал 42-летний заместитель главврача, уточнил источник.
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Доктор осмотрел девочку и убедил пожилую женщину, что ее внучку необходимо доставить в больницу.
«Но вместо госпитализации врач отвел ребенка к себе домой и изнасиловал», — рассказал собеседник РЕН ТВ.
Врач убедил ребенка ничего не говорить взрослым, пригрозив пострадавшей наказанием, однако родители школьницы узнали о случившемся. Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали.
По данным источника, медик уже отбывал наказание за насильственные действия. Мужчину взяли на работу в детскую больницу, несмотря на судимость.
После надругательства над школьницей правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее в Якутске арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над ребенком в прямом эфире. По версии следствия, он транслировал в Сети изнасилование маленькой девочки.
Якутия
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