Происшествия 25 мая 2023, 17:24 Приехавший по вызову врач забрал 9-летнюю девочку из дома и изнасиловал в Якутии РЕН ТВ: подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки врача задержали в Якутии РИА «Новости»

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Врач, прибывший по вызову домой к девятилетней девочке в Якутии, забрал ребенка якобы в больницу и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, школьница почувствовала себя плохо, поэтому бабушка вызвала ей врача на дом. На вызов приехал 42-летний заместитель главврача, уточнил источник.

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Доктор осмотрел девочку и убедил пожилую женщину, что ее внучку необходимо доставить в больницу.

«Но вместо госпитализации врач отвел ребенка к себе домой и изнасиловал», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Врач убедил ребенка ничего не говорить взрослым, пригрозив пострадавшей наказанием, однако родители школьницы узнали о случившемся. Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали.

По данным источника, медик уже отбывал наказание за насильственные действия. Мужчину взяли на работу в детскую больницу, несмотря на судимость.

После надругательства над школьницей правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Якутске арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над ребенком в прямом эфире. По версии следствия, он транслировал в Сети изнасилование маленькой девочки.