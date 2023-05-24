Эксклюзив 24 мая 2023, 21:16 Надругавшегося в прямом эфире над малолетним ребенком педофила арестовали в Якутии Детектив Заболотный: надругавшегося над ребенком якутского педофила искали всем интернетом РИА «Новости»

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Педофила, насиловавшего малолетнюю девочку во время стрима, задержали и отправили в СИЗО в Якутске. Им оказался местный житель по имени Айдер А., рассказал «360» частный детектив Максим Заболотный, помогавший искать извращенца.

Согласно сообщению регионального СУ СКР, задержали мужчину по другому эпизоду.

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«По данным следствия, 5 мая 2023 года в помещении поста охраны, расположенного в одном из торговых центров города Якутска, мужчина с использованием сети Интернет совершил видеозвонок малолетнему ребенку 2015 года рождения и совершил иные действия сексуального характера», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следствие проверяет и другие возможные факты совершенных им преступлений, в числе которых и озвученные в соцсетях. Подозреваемый транслировал в чат-рулетке изнасилование маленькой девочки. На прямой эфир наткнулся подросток из Канады, успевший заснять часть стрима. Он переслал видео знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке. На ситуацию отреагировала 17 мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как рассказал Заболотный, запись сделали 6 мая. К тому времени мужчину уже задержали и поместили в СИЗО.

«Задержали его еще 11-го числа, это уже сообщили подписчики мои, это оказалось аналогичный эпизод. По первому эпизоду не было такого резонанса. Запись была сделана 6 мая. 7 мая он тоже звонил одной девочке и показывал свои гениталии, а 11 мая его задержали», — пояснил частный детектив.

По словам Заболотного, педофила искали всем интернетом.

«Я обнаружил — мне прислали запись, попросили найти педофила. Сильнейший резонанс вызвало видео. Порядка 98 тысяч репостов, больше 10 миллионов людей увидели», — раскрыл подробности поиска детектив.

Как выяснил Заболотный, на первом видео, где педофил насиловал ребенка, оказалась пятилетняя внучка его сожительницы. По предварительным данным, мужчина не судим. О нем неплохо отзывались соседи.