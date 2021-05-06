Придавленному березой мужчине оказали помощь на кладбище

Сотрудники Востряковского кладбища оказали всю необходимую помощь мужчине, на которого рухнула береза. Об этом «360» рассказали в администрации.

Мужчина был в сознании и мог разговаривать, однако ему все равно вызвали скорую. Врачи забрали посетителя некрополя в больницу для осмотра.

В администрации кладбища заверили, что регулярно проводят осмотр территории, в том числе на предмет опасных деревьев.

«Необходимо отметить, что упавшее дерево находилось внутри ограды участка захоронения. В данном случае ответственность за состояние дерева, как и самого участка, несет его собственник», — указали там.

Упавшее дерево во время последнего осмотра находилось в нормальном состоянии. А в день происшествия на входе были выставлены штендеры с информацией о штормовом предупреждении.

В МЧС предупреждали жителей Москвы, что в четверг им лучше остаться дома. Из-за сильного ветра в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Источник «360» в экстренных службах сообщал об угрозе обрушения нескольких зданий.