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    30 сентября 2020, 07:54

    Причину обрушения моста в Свердловской области выяснит прокуратура

    Александра Ломейко

    На трассу М-5 «Урал» рухнул надземный переход. Погиб водитель КамАЗа, который снес пешеходный мост. Проверкой случившегося займется прокуратура.

    По предварительной информации, переход обрушился из-за поднятого у грузовика кузова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

    «Его водитель погиб. В момент обрушения пешеходов на мосту не было», — добавили в региональной прокуратуре.

    Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности дорожного движения, а также причину обрушения перехода. Для этого проведут техническое обследование и установят, когда мост ремонтировали или проверяли на устойчивость.

    Прокуратура запросит документы о техническом состоянии КамАЗа и установит, проходило ли транспортное средство техосмотр перед выходом в рейс.

    В пресс-службе компании-заказчика ФКУ «Уралуправтодор» сайту Ura.Ru заявили, что пешеходный мост обрушился по вине водителя грузовика. Управлявший КамАЗом мужчина нарушил правила безопасности. Максимальный габарит высоты составлял пять метров, а ехавшая с поднятым кузовом машина нарушила «все мыслимые и немыслимые правила».

    Очевидцы ДТП, которых процитировал портал E1.ru, считают, что «кузов сам не поднимется». Такое трудно не заметить — при езде машину будет раскачивать в разные стороны.

    Новости SMI.FM