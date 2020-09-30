Причину обрушения моста в Свердловской области выяснит прокуратура

На трассу М-5 «Урал» рухнул надземный переход. Погиб водитель КамАЗа, который снес пешеходный мост. Проверкой случившегося займется прокуратура.

По предварительной информации, переход обрушился из-за поднятого у грузовика кузова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

«Его водитель погиб. В момент обрушения пешеходов на мосту не было», — добавили в региональной прокуратуре.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности дорожного движения, а также причину обрушения перехода. Для этого проведут техническое обследование и установят, когда мост ремонтировали или проверяли на устойчивость.

Прокуратура запросит документы о техническом состоянии КамАЗа и установит, проходило ли транспортное средство техосмотр перед выходом в рейс.

В пресс-службе компании-заказчика ФКУ «Уралуправтодор» сайту Ura.Ru заявили, что пешеходный мост обрушился по вине водителя грузовика. Управлявший КамАЗом мужчина нарушил правила безопасности. Максимальный габарит высоты составлял пять метров, а ехавшая с поднятым кузовом машина нарушила «все мыслимые и немыслимые правила».

Очевидцы ДТП, которых процитировал портал E1.ru, считают, что «кузов сам не поднимется». Такое трудно не заметить — при езде машину будет раскачивать в разные стороны.