Надземный переход над трассой «Урал» обрушился в Свердловской области

Водитель КамАЗа не рассчитал габариты грузовика и снес надземный пешеходный переход над трассой М5 «Урал». Движение в районе 193-го километра дороги перекрыли.

«На автодороге М5 „Урал“, на 193-м километре, с 18:55 (с 16:55 по московскому времени) перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В региональном главке МЧС РФ агентству рассказали, что переход повредил КамАЗ — водитель не рассчитал габариты автомобиля. На месте происшествия сейчас работают спасатели. Информации о пострадавших нет.