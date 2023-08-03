Происшествия 03 августа 2023, 18:22 Причину гибели главы МВД в Броварах назвали на Украине Офис генпрокурора: причиной гибели главы МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота Скриншот видео

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Причиной крушения вертолета в Броварах, из-за которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, стала ошибка пилота. Об этом сообщил в своем Telegram-канале офис украинского генпрокурора.

По данным ведомства, при подготовке к полету командиру экипажа не доложили об очень плохой погоде над Броварами. Пилоты не обладали допусками к полетам в сложных метеоусловиях и необходимыми сертификатами.

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Из-за сложных погодных условий вертолету пришлось двигаться ниже высоты зданий. Командир экипажа увидел препятствие, попытался его облететь, но резко поднялся вверх.

«Он потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей из-за отсутствия необходимых навыков», — указали в офисе генпрокурора Украины.

В ведомстве добавили, что никто из должностных лиц, отвечающих за безопасность полетов, не отменил и не перенес вылет до улучшения погоды. Пятерым сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявили обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей.

Крушение вертолета, в котором находились Монастырский и руководство МВД Украины, произошло 18 января 2023 года. Воздушное судно рухнуло возле детского сада в Броварах.

Жертвами ЧП стали 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, среди них — 11 детей.