03 августа 2023, 16:13
Итоги расследования крушения вертолета в Броварах раскрыли на Украине
Прокуратура Украины опубликовала итоги расследования крушения вертолета с руководством МВД
Прокуратура Украины после шести месяцев расследования назвала официальную версию крушения вертолета с руководством МВД страны, которое произошло в январе 2023 года в Броварах. Информацию об этом опубликовало агентство «Страна.ua».
По данным следствия, ряд чиновников госслужбы по ЧС допустили множество откровенных нарушений безопасности.
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«Пять чиновников ГСЧС получили подозрения в нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта и халатности», — указало издание.
Во время перевозки делегации у вертолета, который находился на дежурстве для реагирования на ЧС, не было нужных документов на другие виды полетов.
Также командиру экипажа не сообщили о неблагоприятной погоде над Броварами. Поэтому вертолет не получил допуска к полету в сложных условиях.
Из-за непогоды летательный аппарат следовал на предельно низкой высоте. В какой-то момент командир воздушного судна увидел препятствие и попытался облететь его, резко подняв высоту. Он потерял ориентировку в пространстве и в итоге врезался в землю.
Украинская прокуратура назвала список подозреваемых, куда вошли начальник управления авиацией и авиационным поиском и спасением ГСЧС, и. о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС из города Нежин Черниговской области.
Вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям упал 18 января рядом с детским садом и жилым домом. После крушения начался крупный пожар.
Украина
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Броварах
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