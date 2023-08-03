Происшествия 03 августа 2023, 16:13 Итоги расследования крушения вертолета в Броварах раскрыли на Украине Прокуратура Украины опубликовала итоги расследования крушения вертолета с руководством МВД National Police of Ukraine

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Прокуратура Украины после шести месяцев расследования назвала официальную версию крушения вертолета с руководством МВД страны, которое произошло в январе 2023 года в Броварах. Информацию об этом опубликовало агентство «Страна.ua».

По данным следствия, ряд чиновников госслужбы по ЧС допустили множество откровенных нарушений безопасности.

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«Пять чиновников ГСЧС получили подозрения в нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта и халатности», — указало издание.

Во время перевозки делегации у вертолета, который находился на дежурстве для реагирования на ЧС, не было нужных документов на другие виды полетов.

Также командиру экипажа не сообщили о неблагоприятной погоде над Броварами. Поэтому вертолет не получил допуска к полету в сложных условиях.

Из-за непогоды летательный аппарат следовал на предельно низкой высоте. В какой-то момент командир воздушного судна увидел препятствие и попытался облететь его, резко подняв высоту. Он потерял ориентировку в пространстве и в итоге врезался в землю.

Украинская прокуратура назвала список подозреваемых, куда вошли начальник управления авиацией и авиационным поиском и спасением ГСЧС, и. о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС из города Нежин Черниговской области.

Вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям упал 18 января рядом с детским садом и жилым домом. После крушения начался крупный пожар.