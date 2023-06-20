Происшествия 20 июня 2023, 16:11 Причиной взрыва на порохом заводе Тамбова назвали человеческий фактор Глава Тамбовской области Егоров подтвердил данные о жертвах при взрыве на пороховом заводе РИА «Новости»

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Взрыв с последующим пожаром на пороховом заводе в Тамбовской области привел к человеческим жертвам. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Максим Егоров.

Он подчеркнул, что причиной стал человеческий фактор. Версия о теракте даже не рассматривается.

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«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Я прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал Егоров.

Губернатор не уточнил точное количество погибших и пострадавших, но пообещал, что все получат необходимую помощь.

«Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено», — добавил Егоров.

Глава региона подчеркнул, что открытое горение быстро ликвидировали. Общая площадь распространения огня составила один квадратный метр.

Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека. Официальных данных о количестве жертв пока нет.