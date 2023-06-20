Происшествия 20 июня 2023, 15:41 Четыре человека погибли в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе Четыре человека стали жертвами пожара на Тамбовском пороховом заводе в Котовске РИА «Новости»

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В результате взрыва и возгорания на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил эту информацию. По его словам, на пороховом заводе произошел взрыв с последующим возгоранием.

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«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — сообщил он.

Глава региона не уточнил, сколько человек погибло и пострадало в результате взрыва. Он обещал оказать необходимую помощь пострадавшим.

Известно, что около 14:10 по местному времени в управлении МЧС поступило сообщение о происшествии. Площадь пожара составила один квадратный метр. Открытое горение быстро ликвидировали. Однако без пострадавших не обошлось.

На месте работают четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава и опергруппа Главного управления. Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, подчеркнул Егоров. Предприятие продолжило работу в штатном режиме. Технологический цикл не нарушен, производство не остановлено, заключил губернатор.