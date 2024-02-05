05 февраля 2024, 18:01
Причиной смерти хозяина собаки на севере Москвы мог стать сердечный приступ
Mash: хозяин бультерьера мог умереть от сердечного приступа, а не от укусов пса
Предварительной причиной смерти хозяина собаки в квартире на улице Лихоборские бугры в Москве назвали сердечный приступ. Эксперты предположили, что бультерьер не загрыз владельца, а попытался привести в чувство укусами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, криминалисты осмотрели тело погибшего и пришли к выводу, что следы укусов на нем — посмертные. Видимо, крупный пес хотел заставить хозяина снова встать на ноги.
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Мужчину обнаружили мертвым сегодня днем, в одном из жилых домов в районе Коптево, в квартире с двумя детьми и собакой. Его жена не смогла попасть домой и позвонила спасателям. Приехав на место, те вскрыли дверь и нашли хозяина квартиры без признаков жизни. Свидетели предположили, что его загрыз собственный бультерьер.
Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств произошедшего.
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