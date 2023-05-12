Происшествия 12 мая 2023, 23:42 Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали ТАСС: в Мелитополе задержали причастных к взрыву и отключению энергии в Мелитополе Pixabay

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Причастных к взрыву и отключению энергоснабжения в городе Мелитополе, задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Лица, причастные к данному инциденту, задержаны», — заявил собеседник агентства.

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Взрыв произошел в Мелитополе в пятницу, 12 мая. После этого ряд районов остались без электроснабжения. По данным администрация города, электричества лишились жители Микрорайона, Ханды и Красной горки. В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением электричества.

Утром 12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. ЧП произошло на улице Шмидта. Взрывчатка находилась в мусорном баке. Никто из мирных жителей при взрыве не пострадал. Повреждения зафиксировали у припаркованных рядом автомобилей.

Информацией о взрыве СВУ в своем Telegram-канале поделился и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом он не стал делиться подробностями. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.